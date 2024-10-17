Wildberries расторг договоры по строительству с принадлежащей Бакальчуку компанией

Онлайн-ретейлер Wildberries расторг договоры на строительство объектов с принадлежащей Владиславу Бакальчуку компанией «ВБ Девелопмент». Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ сообщает ТАСС.

В документе говорится, что Wildberries в качестве застройщика заключил с «ВБ Девелопмент» договоры на выполнение функций технического заказчика строительства на объектах. Однако в связи с нарушением сроков и полным «безосновательным односторонним приостановлением строительства» со стороны «ВБ Девелопмент» Wildberries расторгла имевшиеся договоры.

В онлайн-ретейлере подчеркнули, что «ВБ Девелопмент» не имеет никаких прав в отношении земельного участка, а также расположенного на нем объекта строительства.

В настоящее время для завершения работ по строительству и вводу объектов Wildberries заключил договоры с новым техническим заказчиком.

16 октября предприниматель, сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук рассказал о предварительном судебном заседании по иску его бывшей жены Татьяны Ким (ранее Бакальчук) о расторжении брака.

Ранее основательница Wildberries обвинила бывшего мужа в подготовке провокаций.