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Россияне стали в полтора раза больше тратить на кружки

Почта Банк: россияне в полтора раза увеличили траты на кружки для школьников

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Depositphotos

Расходы россиян на дополнительное образование детей школьного возраста выросли на 52% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование Почта Банка. Копия есть у «Газеты.Ru».

Средний чек за разовое посещение увеличился на 45% и составил 1386 руб., при этом россияне стали оплачивать кружки чаще лишь на 5%.

Наиболее популярны клубы иностранных языков, танцевальные секции, ледовые и плавательно-оздоровительные центры. Родители стремятся развить творческие способности детей, улучшить их физическую форму и заложить основу для будущей профессии.

В то же время траты на кружки для дошкольников сократились на 17%, а число операций уменьшилось на 12%. Средний чек при этом вырос на 7%, достигнув 2143 руб. Эти расходы обычно включают посещение бассейна, логопеда или развивающих занятий.

Накануне стало известно, что в 2025 году российские семьи с детьми смогут рассчитывать на повышение материнского капитала. По словам главы Минтруда Антона Котякова, выплаты увеличатся на 46 тыс. рублей на первого ребенка и на 61 тыс. рублей на второго. После индексации маткапитал составит 677 тыс. и 894 тыс. рублей соответственно.

Ранее россиянам рассказали , какие выплаты увеличат в 2025 году.

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