Россияне стали реже брать ипотеку

На 1 сентября 2024 года в Центральном федеральном округе (ЦФО) банки выдали 22,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 106,8 млрд рублей. По сравнению с августом 2023 года, когда отмечался всплеск активности заемщиков, число выданных кредитов сократилось на 54,3%, а объем — уменьшился на 56,7%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления ЦБ по ЦФО.

Средняя процентная ставка по ипотеке в ЦФО в августе 2024 года снизилась на 1 процентный пункт по сравнению с июлем, до 9,9%. В ЦБ объяснили это тем, что значительная доля ипотечных займов по-прежнему выдавалась по программам господдержки.

В первые восемь месяцев 2024 года также были выданы 6,6 тыс. ипотечных кредитов на покупку и строительство объектов индивидуального жилищного строительства на сумму 21,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по таким кредитам составила 9,2%.

1 июля 2024 года в России прекратила действовать программа льготной ипотеки под 8%. 26 июля и 13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку. Сейчас она составляет 19% годовых. В преддверии и после решений Банка России кредитные организации увеличивали ставки по рыночной ипотеке. По данным «Сравни.ру», лишь 2% россиян готовы взять ипотеку при текущих рыночных ставках — более 22% годовых.

Ранее россиянам назвали максимальные ставки по ипотеке в 2024 году.