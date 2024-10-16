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В Банке России рассчитали реальную ставку по «бесплатной» рассрочке

В Банке России заявили, что ставка по «бесплатной» рассрочке достигает 60% годовых

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Depositphotos

Фактическая цена рассрочки на товары, которую позиционируют как бесплатную, может составлять 60% годовых. Об этом сообщил руководитель департамента регулирования Банка России Александр Данилов, пишет РБК.

«Вы бесплатную (рассрочку. — «Газета.Ru») где-то видели?» — задал он вопрос на форуме «Финополис» и предположил, что такой рассрочки, скорее всего, не бывает.

При этом большая часть из рассрочек включает ряд условий, продолжил Данилов.

«Если вы что-то не заплатили — штраф. Если вы просрочили — включается ставка. Мы считали: 60% годовых», — проинформировал эксперт.

По его словам, это нуждается в регулировании, поскольку влияет на бюджет человека.

Банк России проводил анализ не «маргинальных» сервисов рассрочек, а крупных компаний, добавил Данилов.

РБК сообщало, что в Госдуму внесен законопроект, по которому с декабря 2025 года максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, а с декабря 2027 — четыре месяца. Лимит бесплатной рассрочки ограничен 15 тыс. рублей. Маркетплейсы попросили власти отказаться от этого лимита. Поправки также запретят продавцу устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от того, покупают его в рассрочку или нет.

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, суммы бесплатной рассрочки до 15 тыс. рублей не хватит для покупки социально значимых товаров, включая бытовую технику и электронику. Для снижения закредитованности населения нужно повышать финансовую грамотность населения, а также рассказывать о способах формирования финансовой подушки безопасности, подчеркнул он.

Ранее стало известно, из-за чего россияне чаще всего берут микрозаймы.

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