Сбер: при регулировании единого QR-кода речь должна идти о стандарте клиентского пути

При регулировании единого QR-кода речь должна идти о стандарте клиентского пути, а не об использовании только одного кода одного поставщика. Об этом в ходе сессии «Конкуренция = Партнерство» форума Finopolis-2024 рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

По его словам, требования в данном процессе могут быть, например, такими: обязательное включение оплаты по СБП, оплаты с помощью цифрового рубля и др. При этом он добавил, что не должно быть закрепления законом кода только от одного игрока рынка, так как это может привести к монополии.

«Когда мы говорим про регулирование, оно должно быть продуманно и своевременно. Хорошо, когда принципы определены и это не несет никаких рисков для клиентов и потребителей услуг. Давайте еще объединим программы лояльности, а потом скажем «Привет, Мир!» уже существует и потащим ее в закон», — отметил Малых.

Директор розничного бизнеса «Альфа-Банка» Иван Пятков рассказал, что сейчас в России уже сложились условия для создания альтернативной платежной системы.

«Удивляюсь, что все переругались с единым QR. Но, главная история, что сложились все условия для создания альтернативной платежной системы. Две по собственному желанию уволились, остались НСПК, которая все эти два года уверенно помогает платежному рынку существовать. Но мы знаем, что любая монополия не самая эффективная модель развития, поэтому нет ничего плохого в том, что в России появится альтернативная платежная система», — сказал он.

Малых подчеркнул, что Банк России всегда выступал за то, чтобы развивать конкуренцию на финансовом рынке, и он должен быть помощником банков. По его мнению, эта система должна развиваться не на карточных рельсах.

Напомним, тема про единый QR-код родилась год назад на этой же экспертной площадке, тогда вопрос поставил Банк России. Платежный метод активно используется всё это время, в частности его развивает Сбер на платформе MultiQR, к которой уже подключено 18 банков. Для дальнейшего развития платформы Сбер, Т-Банк и Альфа создали консорциум банков. В ответ ЦБ довольно радикально высказался: универсальный QR от НСПК должен быть единственным.