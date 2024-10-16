Аналитики повысили прогноз ключевой ставки на 2024-2027 годы

Аналитики крупнейших российских банков и инвесткомпаний повысили прогноз по средней ключевой ставке в России на 2024‑2027 годы. Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом опросе Банка России.

На 2024 год прогноз повышен с 17,1% до 17,3% в сентябре, на 2025 год — с 16,1% до 18%, на 2026 год — с 11,5% до 12,5%, на 2027 год — с 8,6% до 9%.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Также повышен прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году — с 3,6% до 3,7% с. По мнению аналитиков, в 2025-2027 годах рост ВВП составит до 1,9%.

16 октября глава ВТБ Андрей Костин допустил повышение ключевой ставки до 21% к концу 2024 года. По его словам, в первой половине 2025 года регулятор продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику.

13 сентября совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В 2024 году это стало вторым повышением подряд.

Ранее инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4%.