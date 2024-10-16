Альфа-Банк представил новое креативное пространство на форуме Finopolis

Альфа-Банк на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 создал культурное пространство для обмена опытом технократичных экспертов и привез 6-метровую лестницу из книг. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что на креативном стенде банка представлены книги самых известных футурологов современности.

«Лю Цысинь, Азим Ажар, Кай-Фу Ли и Чэнь Цюфань стали вдохновителями для лучшего финтеха в мире и инновационных решений банка», — говорится в сообщении.

Как отмечается на новом культурном арт-объекте банка, анализы тенденций и прогнозы будущего являются главным источником знаний и развития.

«В Альфа-Банке с финтехом все отлично — это не новость. Поэтому мы не рассказываем о технологиях, а делимся любимыми книгами, в которых находим идеи для лучшего финтеха в мире. Мы уверены — лучший в мире финтех можно делать только с сильными конкурентами. Поэтому делимся нашими знаниями с каждым», — говорится на стенде.

В банке уточнили, что все гости форума могут бесплатно забрать книги и вдохновиться трендами.

Кроме того, Альфа разыграет в своем Telegram-канале книги «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего» с автографом автора — футуролога Кай-Фу Ли.