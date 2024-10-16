Глава ПСБ рассказал о роли человекоцентричности в развитии экономики

Формирование новых экономических моделей, основанных на инновациях и человекоцентричности, — это ключевое условие экономики будущего, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на пленарной сессии «Умные технологии и трансформация платежного рынка» во время форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

По словам Петра Фрадкова, главное в экономике будущего одно, причем для любой ее отрасли, — это основанная на человекоцентричности конкуренция за внимание клиента.

Одновременно с этим активное сотрудничество позволит банкам предоставлять пользователям финансовых решений наиболее эффективные и выгодные сервисы.

«Дальнейшее развитие инфраструктурных сервисов требует объединения усилий — только совместная работа государства, банков, крупнейших технологических компаний и ритейлеров поможет сделать большой шаг вперед как с точки зрения развития финансовых решений, так и обеспечения информационной безопасности», — считает председатель ПСБ.

Также Петр Фрадков рассказал о планах банка развивать финтех-решение по объединению различных социальных и платежных сервисов в цифровом формате на платформе карты ПСБ.