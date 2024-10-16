Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ПСБ рассказал о роли человекоцентричности в развитии экономики

Петр Фрадков: для экономики будущего нужны инновации и человекоцентричность

close
Пресс-служба ПСБ

Формирование новых экономических моделей, основанных на инновациях и человекоцентричности, — это ключевое условие экономики будущего, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на пленарной сессии «Умные технологии и трансформация платежного рынка» во время форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

По словам Петра Фрадкова, главное в экономике будущего одно, причем для любой ее отрасли, — это основанная на человекоцентричности конкуренция за внимание клиента.

Одновременно с этим активное сотрудничество позволит банкам предоставлять пользователям финансовых решений наиболее эффективные и выгодные сервисы.

«Дальнейшее развитие инфраструктурных сервисов требует объединения усилий — только совместная работа государства, банков, крупнейших технологических компаний и ритейлеров поможет сделать большой шаг вперед как с точки зрения развития финансовых решений, так и обеспечения информационной безопасности», — считает председатель ПСБ.

Также Петр Фрадков рассказал о планах банка развивать финтех-решение по объединению различных социальных и платежных сервисов в цифровом формате на платформе карты ПСБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами