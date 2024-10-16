Годовой объем сделок Сбербанка в сегменте партнерского финансирования превысил 22 тысячи

Количество сделок Сбербанка в сегменте партнерского финансирования за год превысило 22 тысячи. Об этом на VI Российском исламском экономическом форуме «Россия — гарант партнерства» сообщил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

Исламский банкинг отличает запрет на вознаграждение по финансовым сделкам в виде процентной ставки, установленный правилами шариата. Он построен на принципе партнерства банка и его клиентов в распределении прибыли и убытка и поэтому его называют партнерским финансированием. В России с 1 сентября 2023 года проходит эксперимент Банка России по партнерскому финансированию на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана.

«Этот год заложил серьезные основы для дальнейшего опережающего развития. В Сбербанке уже заключили более 22 тыс. сделок в сегменте партнерского финансирования. Очень важно, что более половины из них, 11 тыс., пришлось на новых клиентов, которых мы до этого не обслуживали», — рассказал Ганеев.

В Сбербанке считают этот результат наглядным доказательством потенциала роста российской экономики за счет внедрения новых финансовых продуктов. Ганеев отметил, что в России проживает около 20 млн мусульман и потенциальный объем рынка исламского финансирования оценивается в 1 трлн рублей.

«В рамках человекоцентричной модели бизнеса мы предоставляем нашим клиентам продукты, ориентированные на долгосрочное сотрудничество и соответствующие их жизненной философии. Всего мы предлагаем 16 продуктов партнерского финансирования. Высоким спросом пользуется продут «Зарплатные проект», заявки на него получаем каждый день. Реализуются сделки по исламской ипотеке в Татарстане, Дагестане и Башкортостане», — добавил он.

Как рассказал Ганеев, более 6 млн человек хотя бы раз обращалось в Сбербанк, интересуясь продуктами исламского финансирования, поэтому их можно рассматривать как потенциальную клиентскую базу. Однако она может быть значительно шире, считают в Сбербанке, так как многие мусульмане никогда не обращались за традиционными банковскими услугами в силу своих взглядов и убеждений.

«Мы работаем над тем, чтобы повысить вовлеченность данной категории населения в развитие экономики страны. Занимаемся доработкой существующих продуктов, к примеру, прорабатываем расширение территорий выдачи исламской ипотеки, ведем активную работу по льготным условиям и мерам поддержки продукта с органами власти. В перспективных проектах — кредитная карта, халяльный депозит и совершенствование «мобильного банка», — уточнил он.

Заявки на продукты партнерского финансирования для частных клиентов Сбер принимает в 1,3 тыс. офисов по всей стране.