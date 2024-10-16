Италия взвинтит налог на криптовалюту

Италия планирует повысить налог на прирост капитала в биткоинах с 26% до 42% в рамках усилий по сокращению бюджетного дефицита, пишет Bloomberg.

Правительство приняло такое решение из-за того, что «феномен [биткоина] распространяется», отметил замминистра финансов Италии Маурицио Лео.

Некоторые страны до этого уже вводили обременительные сборы за торговлю цифровыми активами, однако не всегда эти истории заканчивались успешно, напоминает издание. Так, два года назад подобные меры ввела Индия. В итоге страна лишь увидела сокращение объемов торговли, поскольку местные инвесторы перешли на офшорные платформы.

Италия всеми силами старается сократить дефицит бюджета страны, который по итогам прошлого года составил 7,4% от ВВП при целевом показателе в 3% для стран-участниц Европейского союза. Летом Рим удвоил налог на зарубежные доходы богатых иностранцев. Размер сбора вырос со €100 тыс. до €200 тыс.

Ранее сообщалось, что внешний долг Италии приблизился к €3 трлн.