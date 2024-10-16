В России наметился перекос на рынке электронных денег

За последние три года банки трех крупнейших экосистем — «Яндекс», Ozon и Wildberries — заняли 40% рынка электронных платежей, тогда как ранее их доля составляла лишь 2%. Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме «Финополис», передает РБК .

«Цифра, которая меняет наш платежный ландшафт, — за последние три года банки трех крупнейших экосистем, которые основаны на бигтехе, заняли 40% рынка электронных платежей», — заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Регулятор отмечает рекордный рост безналичных расчетов: уже в ближайшие два года 90–92% платежей в России будут проходить без использования наличных средств — уровень мировых лидеров. При этом количество платежей по картам сократилось на 12%, а популярность QR-кодов, СБП и биометрии растет.

При этом, по словам замгендиректора АО «Гознак» Георгия Корнилова, в России не планируют отменять наличные деньги в обозримом будущем. Он подчеркнул, что для этого нет необходимых технологий и возможностей, а количество наличных стабилизировалось на уровне 17 трлн рублей.

Ранее Набиуллина поспорила с Грефом о едином QR-коде для платежей.