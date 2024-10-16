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Миру предрекли начало «эры электричества»

МЭА: избыток нефти и газа приведет мир к новой эре электричества

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Unsplash

Мир вступает в «новую эру электричества» на фоне пиковых уровней спроса на ископаемое топливо к 2030 году. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

«Во второй половине этого десятилетия перспектива увеличенных или даже избыточных поставок нефти и природного газа перенесет нас в совершенно иной энергетический мир», — отметил глава МЭА Фатих Бироль.

По оценкам агентства, избыток топлива на рынке приведет к снижению цен и росту инвестиций в «зеленую» энергетику. В 2023 году производство экологически чистой энергии достигло рекордных 560 ГВт, а инвестиции в сектор составят около $2 трлн — вдвое больше, чем в ископаемое топливо.

МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть достигнет пика чуть менее 102 млн баррелей в сутки к 2030 году, после чего снизится до 99 млн баррелей к 2035 году из-за распространения электромобилей. Ожидается, что цены упадут с $82 за баррель в 2023 году до $75 к 2050-му.

До этого стало известно, что исполнительный директор МЭА Фатих Бирол назвал энергетику Украины самой актуальной проблемой мировой энергетической безопасности. Он призвал Брюссель сократить бюрократию и обеспечить страну генераторами и оборудованием перед сложной зимой.

Ранее в МЭА спрогнозировали обвал цен на нефть к 2050 году.

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