Аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки до 25%

Вероятность повышения ключевой ставки с 19% до 25% составляет примерно 15%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, комментируя заявление главы ВТБ Андрея Костина о возможном увеличении ключевой ставки до 25%.

«К реализации этого сценария может привести отсутствие замедления инфляции в ближайшие кварталы или даже ускорение инфляции. Это может произойти, например, из-за ухудшения внешних условий (глобальная рецессия, падение цен на сырье, усиление санкций). Банк России в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы в сценарии «Рисковый (Глобальный кризис)» указывал, что средняя ключевая ставка в 2025 году может составить 20-22%», — отметил Васильев.

Он ожидает, что ЦБ на ближайшем заседании 25 октября будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 и 200 базисных пунктов, то есть до 20-21%. Аналитик склоняется к тому, что ЦБ поднимет ключевую ставку до 20% и оставит сигнал о готовности повысить ключевую ставку на последующих заседаниях. В базовом сценарии Васильев допускает, что Банк России на ближайших заседаниях (октябрь, декабрь, февраль) повысит ключевую ставку до 22%.

Васильев подчеркнул, что высокая ключевая ставка поможет охладить внутренний спрос и замедлить инфляцию до 5,5% к концу 2025 года. В базовом сценарии аналитик ожидает, что ключевая ставка в 22% будет пиком в цикле повышений и в середине 2025 года ЦБ может начать снижение и дойти до 17% к концу года. Аналитик напомнил, что целевой уровень инфляции — 4% и Банк России хотел бы прийти к нему к концу 2025 года.

Однако риски, по мнению эксперта, по-прежнему смещены в сторону более высоких значений по инфляции и ключевой ставке. Васильев не ожидает улучшений на рынке труда в ближайшие кварталы, что останется основным фактором повышенного инфляционного давления. В рисковом сценарии аналитик допускает, что ЦБ может не снизить ключевую ставку в 2025 году, а при необходимости — поднять ее и выше 22%.

ЦБ может повысить ключевую ставку до 25%, допустил 16 октября глава ВТБ Андрей Костин. «Все может быть. Женщины руководят процессом. Невозможного мало», — пояснил банкир.

Ранее ЦБ предупредил о необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки.