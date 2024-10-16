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В БАПОР заявили, что все страны, кроме одной, возобновили финансирование

В БАПОР сообщили о возобновлении финансирования всеми странами, кроме США

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Shutterstock/Anas-Mohammed

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил в ходе пресс-конференции, что все страны, кроме США, возобновили финансирование организации. Его слова передает ТАСС.

«Все страны возобновили финансирование агентства, за исключением одной, в отношении которой у нас будет больше ясности с начала следующего года. Это связано с тем, что заморозка взносов США продлится до марта 2025 года», — поделился Лаззарини.

Он добавил, что в организации не исключают ситуации, когда продолжать работу станет невозможно.

До этого глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель предупредил о катастрофических последствиях инициативы властей Израиля по запрету работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

По словам главы евродипломатии, Евросоюз выражает серьезную обеспокоенность проектом закона по БАПОР, который обсуждается в израильском парламенте.

Ранее в Израиле заявили об ударе по центру БАПОР в секторе Газа.

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