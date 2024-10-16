На национальной премии «Корпоративный музей» наградили предприятия «Роснефти»

Пять дочерних предприятий «Роснефти» стали призерами национальной премии «Корпоративный музей», сообщается на сайте компании.

Церемония награждения, в которой поучаствовали 250 делегатов со всей страны и ближнего зарубежья, прошла в Нижнем Новгороде.

В рамках премии частники из 51 города России, Белорусии и Азербайджана представили 107 проектов в различных номинациях. Они прошли экспертную оценку и защиту проектов.

Так, «РН-Уватнефтегаз» получил диплом второй степени в категории «Новая экспозиция». В музее предприятия проходят экскурсии для школьников, студентов профильных специальностей вузов и ветеранов отрасли. Экспозиции содержит исторические экспонаты, а также макет нефтепромысла, на котором представлены ключевые производственные и социальные объекты. Также в выставочном зале есть виртуальный экскурсовод-голограмма.

В категории «Открытие года» дипломом третьей степени была награждена «Башнефть». Создание корпоративной экспозиции, которая знакомит историей башкирской нефти и демонстрирует достижения нефтяников, было приурочено к 90-летию нефтяной промышленности Башкортостана.

В свою очередь, Ангарская нефтехимическая компания получила диплом третьей степени в номинации «Лучший корпоративный музей». В экспозиции музея представлена вся история предприятия: от фрагмента схемы размещения площадок под строительство Комбината-16 (будущего АНХК) до продукции современного производства. Коллекция насчитывает свыше 34 тыс. экспонатов.

Саратовский НПЗ награжден дипломом третьей степени в номинации «Корпоративная социальная ответственность». В музее проводятся экскурсии, профориентационные мероприятия, тематические встречи и занятия, «круглые столы», организовываются просмотры исторических фильмов и торжественные награждения работников предприятия.

В номинации «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея» диплом третьей степени получил Сызранский НПЗ. В историческом зале комплекса представлены экспонаты и арт-объекты, а также мультимедийные киоски о заводе. Презентационный зал трансформируется в кинозал или место для проведения совещаний, встреч, обучающих семинаров.