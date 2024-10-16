Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Герман Греф заявил, что «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам

Греф: «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам из-за регулирования

close
Пресс-служба Сбера

«Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам из-за более жесткого и тяжелого регулирования, у организации не было шансов выиграть эту гонку. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме Finopolis 2024, передает агентство «Прайм».

По словам Грефа, «Почте России» сложно вырваться из своей «исторической роли и модели бизнеса», кроме того, для нее установлены различные законодательные ограничения. В частности, организации запрещено привлекать самозанятых для доставки товаров, для нее установлены ограничения на «растаможку» товаров.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что промежуточные результаты развития «Почты России» нужно тщательно проанализировать, в том числе в части организации розничного бизнеса и решения имущественных вопросов. По его словам, у правительства остались вопросы к организации.

Ранее «Почта России» начала бесплатно принимать посылки в приграничные регионы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами