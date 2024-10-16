Герман Греф заявил, что «Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам

«Почта России» проиграла конкуренцию маркетплейсам из-за более жесткого и тяжелого регулирования, у организации не было шансов выиграть эту гонку. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на форуме Finopolis 2024, передает агентство «Прайм».

По словам Грефа, «Почте России» сложно вырваться из своей «исторической роли и модели бизнеса», кроме того, для нее установлены различные законодательные ограничения. В частности, организации запрещено привлекать самозанятых для доставки товаров, для нее установлены ограничения на «растаможку» товаров.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что промежуточные результаты развития «Почты России» нужно тщательно проанализировать, в том числе в части организации розничного бизнеса и решения имущественных вопросов. По его словам, у правительства остались вопросы к организации.

Ранее «Почта России» начала бесплатно принимать посылки в приграничные регионы.