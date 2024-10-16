Прогноз ASML обвалил рынок полупроводников

Акции нидерландской компании ASML, крупнейшего производителя оборудования для микрочипов, упали на 16,3%, с $867 до $730 — после публикации финансового отчета за третий квартал. Об этом свидетельствуют данные торгов на площадке NASDAQ.

На премаркете котировки продолжили дешеветь и обвалились на 2,81%, до $710.

Падение акций ASML привело к снижению капитализации компании на $53 млрд за один день. Это рекордное падение с момента выхода ASML на биржу в 2002 году. Негативные прогнозы также повлияли на весь сектор полупроводников: акции AMD упали на 5,2%, Nvidia — на 4,7%, а Intel — на 3,3%.

Несмотря на рост прибыли до €2,08 млрд и увеличение продаж до €7,47 млрд, прогноз компании на 2025 год разочаровал инвесторов. ASML ожидает, что продажи составят €30–35 млрд, что значительно ниже предыдущих оценок в €40 млрд.

Объем заказов ASML в третьем квартале составил лишь €2,6 млрд, что существенно ниже ожиданий аналитиков в €5 млрд. Это противоречит ранним заявлениям генерального директора компании Питера Веннинка о перспективах роста во второй половине 2024 года.

Накануне стало известно, что повреждения нанесенные ураганом Мильтон во Флориде могут обойтись страховым компаниям более чем в $36 млрд.

Ранее акции крупнейшего производителя предметов роскоши рухнули из-за Китая.