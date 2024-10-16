Сбер признан вторым крупнейшим эквайером среди всех банков мира по версии Nilson Report

Сбер занял второе место в мире по количеству обработанных транзакций за 2023 год с долей в 9,1%. К такому выводу пришли составители рейтинга издания в сфере платежных систем Nilson Report. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Как показал рейтинг Nilson Report, по итогам 2023 года Сбер всего на 1 процентный пункт уступил мировому лидеру — американскому конгломерату JPMorgan Chase.



Аналитики отметили, что за прошедший год Сбер показал наиболее динамичный рост и значительно сократил разрыв с мировым лидером.

Третью и четвертую строчки заняли Worldpay и Fiserv.

По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, компания постоянно развивает свои сервисы, чтобы соответствовать любым запросам людей.

«Мы гордимся, что благодаря нашим клиентам стали одним из лидеров на мировом рынке эквайринга. В прошлом году они расплатились с помощью сервисов Сбера больше 47 млрд раз. Мы продолжим развивать свои технологии, чтобы людям было удобно и безопасно пользоваться самыми лучшими сервисами и услугами в мире», — заявил глава Сбера.

В Сбере отметили, что санкции, ограничения и уход вендеров не повлияли на развитие финансовых технологий в России. В первую очередь это связано с активным внедрением отечественных решений, считают в компании.