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Набиуллина поспорила с Грефом о едином QR

Набиуллина и Греф поспорили об универсальном QR-коде для платежей

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что универсальный QR-код является инфраструктурным стандартом для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка. Об этом она сказала во время выступления на форуме Finopolis, передает РИА Новости.

«Наша цель — не подменять конкуренцию, не подменять частных игроков, а создать равные для всех условия. Вы знаете, мы сейчас спорим по поводу универсального QR. Его нельзя представлять как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынком. По нашему мнению, универсальный QR — это как раз не продукт, а инфраструктурный стандарт», — заявила глава ЦБ.

На это возразил глава Сбербанка Герман Греф, сказав, что внедрение универсального QR создает на рынке монополию со стороны регулятора. «Мы за универсальный, мы против монопольного», — добавил он.

«Десять стандартов — это как розетка. Можно делать разные стандарты, тогда у нас будет один стандарт общенациональный, а другой стандарт — нескольких банков», — ответила Набиуллина. По ее мнению, «это уже не совсем стандарт», однако она выразила готовность продолжить дискуссию.

15 октября сообщалось, что ЦБ РФ планирует изучить возможность создания уникальных QR-кодов для оплаты товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).

QR-код работает следующим образом: клиент продемонстрирует его при совершении покупки, продавец его сканирует. Отмечалось, что благодаря новому механизму процесс оплаты товаров или услуг будет проходить быстрее и удобнее.

Ранее ЦБ предложил упорядочить оплату QR-кодом.

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