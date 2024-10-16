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Инфляция в Великобритании замедлилась до трехлетнего минимума

Инфляция в Великобритании замедлилась до минимума с апреля 2021 года

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Mina Kim/Reuters

По итогам сентября инфляция в Великобритании составила 1,7% годовых, что является минимальным значением с апреля 2021 года. Об этом сообщает Barron со ссылкой на данные британского Управления национальной статистики (ONS).

Рост потребительских цен в стране замедлился сильнее прогнозов аналитиков, которые по итогам первого осеннего месяца ожидали увидеть инфляцию на уровне 1,9%. В августе показатель составлял 2,2% годовых. Цель по инфляции Банка Англии — 2%.

Главным фактором падения показателя стало снижение цен на авиабилеты и бензин, отметил главный экономист ONS Грант Фицнер.

На этом фоне укрепились ожидания нового снижения ставки Банком Англии в ноябре. В августе регулятор впервые с начала 2020 года снизил ключевую ставку с 16-летнего максимума в 5,25%. Однако в сентябре было принято решение не проводить второе сокращение подряд.

Ранее Банк Англии начал активно развивать свой аккаунт в TikTok для охвата поколения зумеров.

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