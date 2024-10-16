Риелтор раскрыла, когда наступает лучшее время для покупки жилья

Лучшее время для покупки жилья наступает, когда человек понимает, что может его себе позволить. Такое мнение в интервью РИАМО высказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина.

«Если жилье реально необходимо, является базовой потребностью, которую все равно нужно закрывать, то лучшее время для покупки наступает не тогда, когда рынок растет или есть возможность воспользоваться льготной ипотечной программой, а когда человек финансово стабилен», — сказала Никитина.

Она добавила, что в любой период времени на столичном рынке недвижимости можно найти возможность для выгодной покупки квартиры. Появляются интересные предложения от застройщиков, в том числе, такие инструменты как рассрочка, трейд-ин, специализированные корпоративные программы и акции.

До этого Никитина спрогнозировала падение цен на новостройки в Москве и Подмосковье. Недвижимость, по ее словам, будет дешеветь неравномерно и очень плавно — в пределах 1% в месяц.

При этом стоит помнить, что столичный рынок новостроек разнообразен. У одних застройщиков большая часть квартир распродана, в то время как у других, наоборот, растет процент нереализованных объектов. Снижать цены будут именно последние, отметила эксперт.

Ранее был назван район Москвы, где больше всего подешевели новостройки.