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В российской банковской системе образовался финансовый «тромб»

Финансист Вешаев: бизнес начал копить из-за неуверенности в завтрашнем дне

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В банковской системе России образовался финансовый «тромб»: предприниматели несут деньги в банки, так как не могут пустить их в оборот, заявил эксперт по финансам МГО «Опора России», гендиректор FinHelp Павел Вешаев. Его слова приводит «Российская газета».

«Феномен «денежного затоваривания» на банковских депозитах — это признак неуверенности бизнеса в завтрашнем дне», — отметил финансист.

С начала 2024 года число клиентов малого и среднего бизнеса с открытыми вкладами выросло на 40%. При этом объем размещения подскочил в среднем на 54%. Базовая ставка по депозитам для предпринимателей сейчас составляет 19,5% годовых.

По данным Центробанка РФ, в сентябре 2023-го депозиты и прочие привлеченные средства юрлиц составляли 40,7 трлн рублей, в этом году сумма достигла 48,2 трлн рублей.

До этого стало известно, что жители Центральной России хранят на вкладах 25 трлн рублей.

Ранее эксперт раскрыл секреты выгодных вкладов.

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