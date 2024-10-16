Жители Центральной России хранят на вкладах 25 трлн рублей

В Центральном федеральном округе объем депозитов россиян достиг 25 трлн рублей на 1 сентября. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

70% этих средств, или более 17,4 трлн рублей, размещалось на срочных вкладах (+17% с начала года). На текущих счетах банков ЦФО находилось 7,6 трлн рублей (+6,5% с января).

Общий объем сбережений россиян в банках на 1 сентября достиг 51,3 трлн рублей (+13% с начала года). То есть средства жителей ЦФО составили 48% всех депозитов россиян на начало осени.

«Интерес к вкладам поддерживается привлекательными ставками: в третьей декаде сентября 2024 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России составила 18,7% годовых», — отметили в пресс-службе ГУ ЦБ.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. Ставки по вкладам сейчас доходят до 23% в год.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин предупредил, что мошенники могут снять деньги со счета россиян только в том случае, если люди сами поделятся со злоумышленниками личными данными. Поэтому экономист посоветовал никому не сообщать свои пароли от личных кабинетов в банке.

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