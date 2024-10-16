Половина владельцев премиум-жилья в России хотят в доме дворецкого

Около 35% высокобюджетного жилья в новостройках Москвы предполагает консьерж-сервис. Об этом говорится в исследовании компании Rariteco. Согласно ее опросу, 49% владельцев квартир в таких домах хотели бы, чтобы услуга беллменов или дворецких была включена в обязанности консьержа.

85% россиян считают главной услугой консьержей организацию технического обслуживания. Сопоставимы по востребованности заказ клининговых услуг (70% респондентов) и организация доставки (61%).

Услуги валет-парковщиков отметили 59% участников опроса. На пятом месте оказался заказ билетов на мероприятия (55%). В список значимых для многих жителей также попали присмотр за домашними животными (45%) и наем няни (42%).

«Результаты исследования подтверждают, что жители ожидают не просто комфорта, но и высокого уровня обслуживания, который поддерживает их повседневную жизнь на должном уровне. Большинство респондентов отметили важность технического обслуживания и услуг, связанных с транспортом, что вполне закономерно в условиях мегаполиса. Также мы видим рост интереса к клинингу, который помогает экономить время и концентрироваться на важных личных и профессиональных делах», — отметила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

Консьерж-сервис — это комплекс услуг по организации жизни в высокобюджетных жилых комплексах. Главным звеном любого консьерж-сервиса выступает консьерж: человек, который следит за комфортом резидентов на территории дома, координирует работу всех служб и использует ресурсы управляющей компании для решения бытовых проблем.

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