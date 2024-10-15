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В России подорожает водка, коньяк и бренди

Минфин РФ предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь

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Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди могут вырасти с 1 января. Эти данные следуют из проекта приказа Минфина, который размещен на портале правовой информации.

Так, цена 0,5 литра водки будет начинаться с 349 рублей. Стоимость бренди и другого алкоголя из подобных дистиллятов поднимут до 472 рублей. Самый дешевый коньяк будет стоить 651 рубль. В ведомстве это решение объяснили инфляцией, ростом затрат на производство, логистику и подорожанием акциза на алкоголь.

«Убыток отрасли в 2025 году составит 39 млрд рублей только по водке эконом сегмента», — говорится в документе.

В конце сентября главный винодел компании «Дербент вино», входящей в Ассоциацию виноградарей и виноделов России, Шамиль Алиев заявил, что качественная бутылка российского вина в магазине не должна стоить меньше 500 рублей. При этом доля цена самого вина составляет не более 45%, остальная часть — это затраты на упаковку, пробку и этикетку.

Ранее в России увеличились объемы производства разливного пива.

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