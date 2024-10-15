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Курс BTC обновил максимум с июля

Курс биткоина почти достиг $68 тыс., но откатился

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Dado Ruvic/Reuters

Биткоин обновил максимум с конца июля, подбираясь к отметке $68 тыс., но затем откатился вниз. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На крупнейшей криптобирже Binance 15 октября цена первой криптовалюты в моменте достигала $67 950.

«После резкого роста до нового осеннего рекорда цена биткоина откатилась к $65–66 тыс.», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, до $68,8 тыс. путь открыт — на этом уровне формируется сопротивление от майской вершины $73,7 тыс. Его пробой может спровоцировать массовые закупки BTC с целью около $90 тыс.

Из-за ценовых колебаний биржи ликвидировали позиции трейдеров на $102 млн, из которых $39 млн пришлось на биткоин, $27 млн — на Ethereum (ETH). Сам ETH рос с $2,6 тыс. до $2,67 тыс., обновив максимум с сентября, но затем опустился к $2,62 тыс.

На прошлой неделе стало известно имя предполагаемого создателя биткоина. В документальном фильме Money Electric: The Bitcoin Mystery режиссера Каллена Хобэка рассказывается о том, что под личиной Сатоши Накамото мог скрываться канадский программист Питер Тодд.

Ранее в Минфине рассказали о доходах от легализации майнинга.

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