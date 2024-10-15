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Нефтяной рынок ждет профицит в новом году

МЭА: Brent подешевела на 5% на фоне снижения геополитических рисков

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Максим Богодвид/РИА Новости

Цены на нефть резко упали во вторник на фоне снижения опасений по поводу атаки Израиля на иранские объекты и слабого спроса со стороны Китая. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на прогноз от Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным агентства цена на нефть марки Brent снизилась на 5,3% до $73,34 за баррель в начале торгов, а затем частично восстановилась до уровня 4,9% ниже предыдущего. Американская WTI упала на 5,6%.

«Китайский спрос на нефть продолжает не оправдывать ожиданий и является основным фактором, сдерживающим общий рост», — сообщили эксперты МЭА.

Агентство скорректировало прогноз роста спроса на нефть в этом году, снизив его на 40 тыс. баррелей в день до 860 тыс. баррелей в день. На 2025 год прогнозируется рост примерно на 1 млн баррелей в день.

МЭА также отметило наличие более 1,2 млрд баррелей запасов и достаточных резервных мощностей у членов ОПЕК для смягчения возможных перебоев в поставках.

«На данный момент поставки продолжаются, и при отсутствии серьезных сбоев рынок столкнется со значительным профицитом в новом году», — подчеркнуло агентство.

На прошлой неделе экономист описал сценарий скачка цен на нефть выше $100 за баррель.

Ранее в США заявили об усилении нефтяных санкций против России.

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