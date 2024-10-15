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Эксперт раскрыл секреты выгодных вкладов

Доцент Балынин: большой вклад лучше разделить на несколько малых

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

При выборе банковского вклада необходимо обращать внимание на ряд ключевых факторов. Об этом «Российской газете» рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт рекомендует различать банковские вклады и накопительные счета, внимательно изучать условия договора и обращать внимание на минимально гарантированную ставку.

«Важно понимать, если в договоре написано, что ставка по вкладу зависит от значения ключевой ставки, то при снижении или увеличении ключевой ставки и ставка по договору вклада, соответственно, тоже снизится или увеличится», — предупредил Балынин.

Эксперт также советует обращать внимание на способ начисления процентов и не размещать все средства на одном вкладе. Рекомендуется разделить сумму между несколькими вкладами и оставить часть на накопительном счете для удобства снятия без потерь.

Накануне стало известно, что средняя сумма снятия наличных в банкоматах России за первые девять месяцев 2024 года выросла почти на 29% и составила 42 605 рублей. Это связано с введением бесплатных переводов между своими счетами, что сократило операции по внесению наличных.

Ранее россиянам рассказали , как защитить вклады от мошенников.

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