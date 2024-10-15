ВТБ запустил сервис оплаты по лицу в кафе и магазинах

ВТБ запустил оплату по биометрии в кафе и магазинах, подключившись к пилотному проекту Национальной системы платежных карт (НСПК) по развитию биоэквайринга (безналичной оплаты товаров и услуг по биометрии. — РБК). Об этом рассказали в пресс-службе банка в преддверии форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

Первые точки продаж, в которых запущена оплата по биометрии от ВТБ, расположены в Москве и Сочи. Одна из них — кофейня в Пресненском районе Москвы. Оплата проводится через новые POS-терминалы.

Для оплаты бесконтактным способом необходимо заранее зарегистрировать свои биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС) через мобильное приложение «Госуслуги Биометрия», в банковских отделениях или в МФЦ.

В момент покупки специальные терминалы на кассах торговых точек считывают биометрию клиента при помощи камер и технологии распознавания лица. После этого устройство передает биометрию в коммерческую биометрическую систему банка-эквайера, если данные подтверждаются, происходит платеж со счета клиента.

«Оплата по биометрии сегодня — как телефонная связь: чтобы она работала, нужно, чтобы клиент мог и совершать звонки, и принимать их. Так и с биометрией — необходимо, чтобы владельцы банковских счетов и карт могли совершать платежи, а точки продаж — принимать их. В слаженной работе обеих половин технологии биометрии — будущее отечественного финтеха», — сказал заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что в ближайшем будущем сервис биометрии станет сквозным для получения любых услуг и товаров, от идентификации вместо паспорта по лицу и до оплаты по лицу.

«Например, даже забыв дома телефон и кошелек, человек сможет зайти в общественный транспорт и оплатить проезд одним взглядом в камеру, пройти в офис на работе через биометрический терминал, купить себе обед и кофе и т.д.», — сказал он.

Горшков подчеркнул, что посторонний человек не сможет воспользоваться средствами клиента.

«Невозможно достаточно достоверно скопировать физиологические особенности человека, чтобы обмануть современные банковские системы защиты», — пояснил он.

Генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин отметил, что Национальная система платежных карт совместно с банками приступает к масштабированию проекта по внедрению биоэквайринга и выводит его на новый уровень.