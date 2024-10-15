Бакальчук выдвинул новое обвинение основательнице Wildberries

Бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук обвинил ее в оплате долгов рекламной группы Russ за счет доходов маркетплейса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в день завершения слияния Wildberries с Russ 1 октября маркетплейс погасил «миллиардные» долги рекламной группы перед банком ВТБ и Федеральной налоговой службой. Доли Russ были заложены в ВТБ на сумму более 20 млрд рублей.

В пресс-службе Russ ответили, что обременение «являлось обеспечительной мерой со стороны банка на период роста компании».

4 октября предприниматель направил в суд еще один иск к Татьяне Ким, компании Wildberries и ООО «РВБ». Он заявил, что активы Wildberries на общую сумму более 350 млрд рублей были незаконно переданы ООО «РВБ».

Ранее Бакальчук раскрыл подробности сделки по Wildberries и Russ.