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В России перестали обращать внимание на слабый рубль

Bloomberg: Россия готова ослабить рубль для смягчения санкций

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Мария Девахина/РИА Новости

Российские власти готовы допустить ослабление рубля до 100 за доллар для смягчения санкционного давления. Об этом сообщает агентство Bloomberg .

По информации источников агентства, правительство и Центробанк не видят проблемы в текущем курсе национальной валюты.

«Слабый рубль сейчас не вызывает беспокойства и будет выгоден для государственного бюджета на фоне планов по увеличению расходов в следующем году», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

С момента введения санкций против Московской биржи в июне курс рубля снизился на 9%. Российская валюта также упала на 11% по отношению к юаню, достигнув минимума с мая — 13,26 рубля за юань.

В прошлом году при достижении курса 100 рублей за доллар ЦБ РФ начал повышение ключевой ставки, а правительство ужесточало валютный контроль. Сейчас же власти смягчают меры поддержки рубля. Так, обязательная конвертация экспортной выручки снижена с 50% до 25%.

Ранее в ЦБ РФ допустили новое повышение ключевой ставки.

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