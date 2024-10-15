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Лидеры ЕС на саммите обсудят кредит Украине под активы России

Лидеры ЕС на саммите обсудят кредит Украине на €50 млрд под активы РФ

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David Mdzinarishvili/Reuters

Лидеры стран Европейского союза на саммите 17-18 октября в Брюсселе обсудят кредит Украине на €50 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщил высокопоставленный европейский источник, передает РИА Новости.

Кроме того, лидеры ЕС обсудят обновление обязательства по помощи «для обеспечения победы Украины».

Источник сообщил, что Европарламент будет голосовать по вопросу предоставлению кредита Киеву на следующей неделе, однако в ЕС хотят послать сигнал.

14 октября стало известно, что комитет по международной торговле Европарламента одобрил предложение предоставить Украине кредит на €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. 22 октября инициативу должны будут утвердить на пленарной сессии ЕП.

Этот заем является частью €50 млрд. Согласно данным Financial Times, сумма €35 млрд стала компромиссным вариантом, который позволяет избежать противодействия со стороны Венгрии и не вовлекать в процесс США.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим работает над кредитом для Украины за счет активов РФ.

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