В еврозоне рекордно выросло промпроизводство

Объем промышленного производства в еврозоне по итогам августа увеличился на 1,8% по сравнению с июлем. Это максимальный прирост показателя с апреля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления ЕС (Евростат).

Показатель оказался выше прогнозов аналитиков. Эксперты ожидали роста промпроизводства в еврозоне на 1,7%.

В годовом выражении значение увеличилось на 0,1%. Положительная динамика фиксируется впервые с начала 2024-го. Для сравнения: в июле промпроизводство сократилось на 0,5% месяц к месяцу и на 2,1% год к году.

Рост промпроизводства в Германии по итогам последнего месяца лета и вовсе стал максимальным с 2021 года. Он составил 2,9% к июлю. При этом аналитики прогнозировали прирост в среднем на 0,8%. В частности, в ФРГ подскочило производство автомобилей и автозапчастей — на 19,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 8,2% в июле.

Ранее трейдеры повысили ставки на снижение основных ставок ЕЦБ по итогам заседания 17 октября.