Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина подорожания новостроек в России

«Опора России»: нет объективных причин для роста цен на жилье

close
miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Рост цен на новостройки в России связан с необоснованными аппетитами застройщиков. Об этом сообщает «Радиоточка НСН» со ссылкой на заявление вице-президента общественной организации «Опора России» Евгения Шлемникова.

По мнению эксперта, объективных причин для повышения стоимости первичного жилья на данный момент нет.

«На мой взгляд, объективных причин для роста цен сегодня уже нет. Цены растут из-за аппетитов наших производителей, просто есть платежеспособный спрос, поэтому они повышают стоимость», — заявил Шлеменков.

По словам эксперта, значительную часть себестоимости жилья составляет внутренняя отделка, которая может достигать 40% от общей стоимости объекта. При этом Шлеменков отметил, что ремонтные работы можно провести за меньшую сумму. Так, «простенькая» отделка трехкомнатной квартиры обойдется в 2 млн рублей, в то время как «глубокий ремонт» может стоить 8-9 млн рублей.

До этого стало известно, что 72% россиян предпочитают приобретать квартиры с готовым ремонтом в ванной комнате. Это помогает сэкономить деньги и время, а также избежать необходимости контролировать ремонтные работы самостоятельно.

Ранее в России подорожали товары для ремонта квартир и строительных работ

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами