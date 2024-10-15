Названа причина подорожания новостроек в России

Рост цен на новостройки в России связан с необоснованными аппетитами застройщиков. Об этом сообщает «Радиоточка НСН» со ссылкой на заявление вице-президента общественной организации «Опора России» Евгения Шлемникова.

По мнению эксперта, объективных причин для повышения стоимости первичного жилья на данный момент нет.

«На мой взгляд, объективных причин для роста цен сегодня уже нет. Цены растут из-за аппетитов наших производителей, просто есть платежеспособный спрос, поэтому они повышают стоимость», — заявил Шлеменков.

По словам эксперта, значительную часть себестоимости жилья составляет внутренняя отделка, которая может достигать 40% от общей стоимости объекта. При этом Шлеменков отметил, что ремонтные работы можно провести за меньшую сумму. Так, «простенькая» отделка трехкомнатной квартиры обойдется в 2 млн рублей, в то время как «глубокий ремонт» может стоить 8-9 млн рублей.

До этого стало известно, что 72% россиян предпочитают приобретать квартиры с готовым ремонтом в ванной комнате. Это помогает сэкономить деньги и время, а также избежать необходимости контролировать ремонтные работы самостоятельно.

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