Российские банки стали чаще одобрять заявки на автокредиты

Уровень одобрения автокредитов российскими банками по итогам сентября вырос до 22,4%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель является максимальным с марта текущего года. В начале весны он превышал 25%. Годом ранее уровень одобрения в сегменте и вовсе был выше 30%.

Всего в прошлом месяце банки выдали россиянам 173 тыс. кредитов на покупку авто на общую сумму 248 млрд рублей, что является историческим рекордом.

Увеличение выдачи автокредитов связано с ростом спроса на машины. Россияне старались успеть приобрести автомобиль до повышения утилизационного сбора с 1 октября. В этом месяце ставки на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили выросли на 70-85%.

Импорт легковушек в РФ в сентябре стал максимальным за 16 лет.

Ранее россиянам рассказали, насколько выросла стоимость запчастей для авто.