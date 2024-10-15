Российские банки стали чаще одобрять заявки на автокредиты

Уровень одобрения автокредитов российскими банками по итогам сентября вырос до 22,4%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Показатель является максимальным с марта текущего года. В начале весны он превышал 25%. Годом ранее уровень одобрения в сегменте и вовсе был выше 30%.
Всего в прошлом месяце банки выдали россиянам 173 тыс. кредитов на покупку авто на общую сумму 248 млрд рублей, что является историческим рекордом.
Увеличение выдачи автокредитов связано с ростом спроса на машины. Россияне старались успеть приобрести автомобиль до повышения утилизационного сбора с 1 октября. В этом месяце ставки на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили выросли на 70-85%.
Импорт легковушек в РФ в сентябре стал максимальным за 16 лет.
Ранее россиянам рассказали, насколько выросла стоимость запчастей для авто.