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Россияне стали покупать меньше слабоалкогольных напитков

Продажи слабоалкогольных напитков в России с начала года упали на 13,5%

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Depositphotos

Продажи слабоалкогольных напитков в России по итогам трех кварталов снизились на 13,5%, до 11,12 млн дал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

При этом общие продажи алкоголя в стране за январь — сентябрь выросли на 1,4% и составили 166,63 млн дал (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).

Сильнее всего выросли продажи игристых вин. За девять месяцев россияне приобрели 14,9 млн дал игристого, что на 11,1% превышает прошлогодний показатель. Продажи ликерных вин за период выросли на 10,6%, виноградных — на 0,9%.

Из крепкого алкоголя самым популярным напитком был коньяк — его продажи за три квартала выросли на 4,2% в годовом выражении и достигли 10,15 млн дал.

Одним из самых популярных алкогольных напитков среди россиян остается пиво. Его производство в РФ с начала года подскочило на 40%.

Ранее сообщалось, что в России за год на четверть выросло число питейных заведений.

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