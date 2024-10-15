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Россиянам рассказали, стоит ли торопиться с обменом рубля на доллары или евро

Экономист Зельцер: с обменом рубля на доллары или евро торопиться не стоит

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Shutterstock

В настоящее время наблюдается девальвация рубля. Однако существует вероятность коррекции российской валюты, поэтому не стоит торопиться обменивать ее на доллары и евро. Такой совет в беседе с РИАМО дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«После девальвации рубля, с начала осени на 15%, наверное, в моменте не лучшее время покупать перекупленные инвалюты», — сказал эксперт.

По его прогнозам, рубль может частично отбить потери, ориентировочно, на 3% от нынешнего курса. Именно тогда возникнет подходящий момент для обмена российской валюты на иностранную, заключил Зельцер.

Согласно оценкам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в ноябре доллар будет стоить 96-102 рубля в ноябре 2024 года, евро — 106-112 рублей, а юань — 13,3-14,7 рубля.

При пессимистичном сценарии экономист допустил доллар по 99-105 рублей в ноябре, евро — по 109-115 рублей, юань — по 13,5-15,1 рубля.

Он также отметил, что конец года — всегда период повышенной активности на валютных рынках. На курсы валют влияют многие факторы, включая инфляцию, экономическую политику и политические события.

Ранее стало известно, зачем страны отказываются от доллара.

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