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Поставки российского угля в Индию рухнули

Поставки энергетического угля из России в Индию за год упали на 26%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

По итогам января — сентября Россия поставила в Индию 6,1 млн тонн энергетического угля. Объем экспорта просел на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные индийского аналитического агентства Bigmint.

Сильнее всего поставки сократились в первом квартале — на 43%, до 1,5 млн тонн. За следующие шесть месяцев экспорт снизился еще на 18% и составил 4,6 млн тонн.

РФ входит в топ-5 поставщиков угля на индийский рынок, уступая Индонезии, ЮАР и США. Всего по итогам трех кварталов Индия закупила у других стран 37,8 тонн угля (+12%).

Поставки российского угля на внешний рынок падают на фоне ухудшения условий. Речь идет о росте транспортных тарифов и себестоимости добычи, а также снижении мировых цен на энергоноситель. В результате экспорт начал приносить убытки российским угольщикам.

Ранее сообщалось, что российские порты сократили перевалку грузов в 2024 году.

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