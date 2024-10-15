Поставки российского угля в Индию рухнули

По итогам января — сентября Россия поставила в Индию 6,1 млн тонн энергетического угля. Объем экспорта просел на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные индийского аналитического агентства Bigmint.

Сильнее всего поставки сократились в первом квартале — на 43%, до 1,5 млн тонн. За следующие шесть месяцев экспорт снизился еще на 18% и составил 4,6 млн тонн.

РФ входит в топ-5 поставщиков угля на индийский рынок, уступая Индонезии, ЮАР и США. Всего по итогам трех кварталов Индия закупила у других стран 37,8 тонн угля (+12%).

Поставки российского угля на внешний рынок падают на фоне ухудшения условий. Речь идет о росте транспортных тарифов и себестоимости добычи, а также снижении мировых цен на энергоноситель. В результате экспорт начал приносить убытки российским угольщикам.

Ранее сообщалось, что российские порты сократили перевалку грузов в 2024 году.