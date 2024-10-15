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Цены на нефть резко обвалились

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $75 впервые с начала октября

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Charlie Riedel/AP

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent опустилась ниже $75 за баррель. Котировки находятся на этой отметке впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Дневной минимум составил $74,27 за баррель. По состоянию на 9:16 по московскому времени топливо подешевело на 3,69%, до $74,62 за баррель.

В то же время фьючерс на WTI с поставкой в ноябре терял 3,68%, опустившись до $71,11 за баррель. При этом в моменте стоимость WTI падала до $70,76 за баррель.

Драйвером роста нефтяных котировок послужило заявление премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который пообещал руководству США выбрать в качестве целей для удара по Ирану военные объекты, а не энергетическую инфраструктуру.

По оценкам аналитиков, среднегодовая цена нефти марки Brent в 2024-м составит чуть менее $80 за баррель.

Ранее сообщалось, что Чехия потратила в пять раз больше на российские энергоресурсы, чем на помощь Украине.

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