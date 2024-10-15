В России производство разливного пива подскочило почти на 40%

Российские предприятия увеличили объемы производства пива в кегах на 39,8%, до 685 млн литров, в апреле — августе текущего года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий.

Пик производства спиртного напитка придется на декабрь, а с января по март начнется «внушительное падение», поделился прогнозом независимый эксперт по алкогольному рынку Алексей Небольсин. Такая ситуация может сложиться на фоне значительного повышения акцизов на пиво с 1 января 2025 года.

Акциз на литр пива с содержанием этилового спирта от 0,5 до 8,6% может вырасти до 30 руб. с нынешних 26 руб. А в следующие два года он составит 31 руб. за литр и 32 руб. за литр соответственно. Акцизы на пиво крепостью свыше 8,6% в 2025-2027 годах планируют поднять до 56, 58 и 60 руб. за литр.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова отмечала, что россияне, которые пьют крафтовое пиво, практически не ощутят рост цен из-за повышения акцизов. По ее мнению, из-за подорожания крепкого алкоголя с мая 2024 года переход на иные алкогольные напитки выглядит маловероятным, поскольку последние подорожали более существенно.

Ранее сообщалось, что в России за год на четверть выросло число питейных заведений.