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В РФ стали стоить дороже товары для ремонта квартир и строительных работ

«Ъ»: в России подорожали строительные и отделочные материалы

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Павел Бедняков/РИА Новости

В России растут цены на товары для ремонта и строительных работ. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, в сентябре 2024 года средняя цена на такие товары увеличилась на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 кв. м обойдется минимум в 2,2 млн руб., трехкомнатной в 73 кв. м — почти в 3 млн руб.

По мнению экспертов, причинами этого стали, кроме инфляции, сезонный спрос и рост цен на строительные материалы. Увеличение спроса обеспечивается за счет тех россиян, которые три-четыре года назад в разгар выдачи льготной ипотеки приобрели квартиры на первичном рынке и сейчас приступили к ремонту своей недвижимости.

Аналитики отметили снижение числа трансакций. Это, по мнению Ольги Поповой, связано с тем, что потребители приобретают сразу большое количество материалов, чтобы не покупать их потом по более высокой стоимости.

Эксперты, учитывая объем ранее выданной льготной ипотеки и небольшую долю вводимого жилья с чистовой отделкой, прогнозируют дальнейшее усиление спроса на строительные и отделочные материалы.

15 октября сообщалось об инициативе министерства финансов России повысить акциз на сахаросодержащие напитки.

Ранее в Банке России заявили об отсутствии признаков замедления роста цен в РФ.

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