После просмотра телевизора россияне оптимистичнее, чем после YouTube

Потребительская уверенность россиян напрямую зависит от предпочитаемого источника информации. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией РОМИР. Есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Мы видим прямую корреляцию потребительской уверенности и того источника информации, которым потребитель пользуется для формирования картины происходящего в стране. Так, у тех, кто назвал основным источником информации телевидение, Индекс потребительской уверенности (ИПУ), составляет +6, а среди тех, кто получает информацию из YouTube, показатель -10», — сообщила Инна Караева, исполнительный директор РОМИР.

Исследование показало, что ИПУ, достигнув максимума в +14 в июне 2024 года, начал снижаться. В июле он потерял семь пунктов, в сентябре еще три, и к концу третьего квартала показатель составил +1. Это означает, что число «оптимистов» и «пессимистов» практически сравнялось.

РОМИР проводит исследование ИПУ на базе собственной Потребительской панели, объединяющей 15 тыс. домохозяйств (40 тыс. участников), репрезентативно представленных по всей России. Индекс рассчитывается как разница между процентом «оптимистов» и «пессимистов» в оценке текущих экономических условий и их изменений.

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