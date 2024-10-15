Эксперт рассказала, из-за чего россияне ссорятся с коллегами

Россияне ссорятся с коллегами по двум причинам: личностным и объективным. Первые связаны со взаимоотношениями между сотрудниками, а вторые — с противоречиями по трудовым вопросам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

«Среди причин личностных конфликтов чаще всего встречается отсутствие обратной связи от коллег или руководителя, различия во взглядах и мнениях, эмоциональное напряжение, а также несправедливое отношение руководства или проблемы вне работы. К объективным причинам относятся различные изменения в компании и должностных обязанностях, нехватка ресурсов, нечеткая постановка задач и их невыполнение», — рассказала Семеренко.

По мнению эксперта, конфликты могут нести как деструктивный характер, который приводит к скандалам, увольнению с работы и коллапсу в трудовом процессе, так и конструктивный. Во втором случае, несмотря на разногласия, стороны готовы договариваться и совместными усилиями решать проблемы, уточнила эксперт.

Она призвала россиян дать себе время остыть и проанализировать ситуацию, если человек дорожит своим местом работы, но внутренний конфликт уже назрел. Эксперт посоветовала подумать, что вам конкретно не нравится и что вызывает раздражение. Например, причиной негативных эмоций может быть совместная работа с коллегами, которые несерьезно относятся к своим задачам, и в этом случае лучше поговорить с ними открыто, рекомендовала Семеренко.

Она считает нужным не бояться заявить о своем недовольстве прямо, опираясь на факты, без лишних эмоций. Семеренко привела пример такой фразы: «У меня вызывают раздражение твои сообщения мне в выходные дни, хотя я знаю, что решение вопроса ждет до понедельника. Предлагаю несрочные вопросы обсуждать в рабочие дни». По словам эксперта, люди часто делают поспешные выводы, не вникая в суть вопроса. Семеренко призвала узнавать точку зрения коллег или обращаться за помощью к руководителю.

По данным опроса «Работа.ру», каждый пятый россиянин положительно относится к обратной связи от начальства — это помогает понять, как сделать работу лучше.

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