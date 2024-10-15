Названы города с самыми дешевыми квартирами

Самые дешевые новые квартиры в сентябре среди городов-миллионников продавались в Перми, Воронеже, Уфе и Самаре. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе компании Яндекс Недвижимость.

Приобрести студию на первичном рынке Самары можно в среднем за 3,5 млн рублей, в Перми — за 3,6 млн, а в Уфе — за 3,8 млн рублей.

«Однушки» в Перми в среднем стоят около 4,6 млн рублей, в Самаре — 4,9 млн рублей, в Воронеже — 4,9 млн рублей. Медианная полная цена «двушки» в Перми находится на отметке 6,1 млн рублей, в Самаре — 7,1 млн рублей, в Уфе — 7,3 млн рублей. В сегменте трехкомнатных квартир в Перми полная медианная стоимость лота составляет 8,2 млн рублей, в Воронеже — 8,5 млн рублей, в Самаре — 8,6 млн рублей.

Самые дорогие квартиры в новостройках в городах-миллионниках продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Купить студию в Москве можно в среднем за 9 млн рублей, в Казани — за 8,5 млн, а в Санкт-Петербурге — за 6 млн. Медианная полная стоимость однокомнатных квартир в Москве — 14,7 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 9,9 млн, в Казани — 9,3 млн рублей.

«Двушки» в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в среднем обойдутся в 19,6 млн, 18,5 млн и 12,1 млн рублей соответственно, а трехкомнатные квартиры — в средний бюджет 27,7 млн, 24,2 млн и 15,9 млн рублей соответственно.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее стало известно, в каких городах подешевели квартиры.