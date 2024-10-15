В Москве подорожала «первичка»

По итогам сентября 2024 года средняя цена квадратного метра новых квартир в Москве составила 522,2 тыс. рублей (+3,2% за месяц и +19,8% за год). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В массовом сегменте средняя цена квадратного метра составила 327,1 тыс. рублей (-0,7% за месяц), в бизнес-классе — 472,8 тыс. рублей (+0,7%), в премиум-классе — 754,7 тыс. рублей (+3,4%), в элитном — 2,082 млн рублей (+1,7%), в Новой Москве — 248 тыс. рублей (+1,3%).

Среди округов Москвы максимальная средняя цена квадратного метра зафиксирована в Центральном (1,54 млн рублей), а минимальная — в Троицком (244,4 тыс. рублей).

«Новостройки в Москве продолжают дорожать быстрее инфляции даже на фоне сворачивания госпрограмм и высокой ключевой ставки. Во-первых, это объясняется ажиотажным спросом на квартиры по семейной ипотеке перед перераспределением ее завершающихся лимитов. Во-вторых, многие девелоперы устанавливают дисконт, но вместе с тем увеличивают цену лотов. Также рост цен обусловлен сезонным фактором — отложенным спросом по окончании периода летних отпусков», — пояснил Сырцов.

Он добавил, что на первичный рынок активно выходят новые дорогие премиальные и элитные комплексы.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее стало известно, в каких городах подешевели квартиры.