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Экономист спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на ноябрь

Экономист Щербаченко: в ноябре доллар будет стоить больше 96 рублей

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Depositphotos

При оптимистичном сценарии доллар будет стоить 96-102 рубля в ноябре 2024 года, евро — 106-112 рублей, а юань — 13,3-14,7 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

При пессимистичном сценарии экономист допустил доллар по 99-105 рублей в ноябре, евро — по 109-115 рублей, юань — по 13,5-15,1 рубля.

«Конец года — всегда период повышенной активности на валютных рынках. На курсы валют влияют многие факторы, включая инфляцию, экономическую политику и политические события. Рост инфляции в России, как показывает текущая статистика, может оказать давление на рубль. Прогнозы Минэкономразвития указывают на годовую инфляцию около 8,52%, что значительно превышает цель ЦБ», —отметил экономист.

По его словам, высокая ключевая ставка (сейчас — 19%) снижает спрос на товары и услуги, охлаждает потребительскую активность, способствует снижению инфляции и укреплению рубля. Поддерживает рубль рост цен на нефть, уточнил эксперт. Он добавил, что президентские выборы в США могут также повлиять на курсы валют. Экономист ждет укрепления доллара в случае победы Дональда Трампа на выборах. По словам Щербаченко, победа Трампа в 2016 году помогла доллару укрепиться на 5%, а его поражение в 2020 году привело к падению американской валюты.

По данным «Финама», доллар и евро на внебиржевом рынке сейчас стоят чуть более 96 рублей и 105 рублей соответственно. Курс юаня на закрытии торгов Мосбиржи составил 13,5 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне избавляются от долларов и евро.

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