Эксперты рассказали, что будет с ценами на новостройки

В начале осени медианная стоимость квадратного метра в новостройках снизилась до 166 тыс. руб., что на 0,2% меньше, чем в августе. Об этом пишет издание Life со ссылкой на мнение экспертов рынка.

Наибольшее падение цен зафиксировано в Воронеже (-2,3%), Нижнем Новгороде (-1,9%) и Москве (-1,5%).

«Более низкая стоимость «квадрата» в новостройках этих локаций связана с удаленностью от центра и большим предложением лотов в проектах массового сегмента», — пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В Москве самые доступные новостройки находятся в районах Перово (280 тыс. руб. за кв. м), Южное Бутово (286 тыс. руб. за кв. м) и Тропарево-Никулино (292 тыс. руб. за кв. м). В Новой Москве лидируют поселения Марушкинское (220 тыс. руб. за кв. м), Рязановское (230 тыс. руб. за кв. м) и Филимонковское (238 тыс. руб. за кв. м).

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в некоторых сегментах наблюдается рост цен. Так, в старой Москве средневзвешенная цена предложения за квартал выросла на 8,1% и достигла 613 тыс. руб. за квадратный метр. Наибольший рост (+14,8%) показал элитный сегмент.

«Цены на новостройки повышать не будут. У девелоперов нет возможности давать массовые скидки — маржинальность падает из-за роста цен на стройматериалы и работы. В сегментах комфорт- и бизнес-класса снижение цен невозможно, иначе проекты станут нерентабельными. В премиум- и элитном классах необходимости в снижении цен нет, так как покупатели менее чувствительны к изменениям рынка», — отметил руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS Денис Бобков.

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