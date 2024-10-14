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В Альфа-Банке рассказали о программе лояльности для предпринимателей

Предприниматели смогут получить до 15 тысяч баллов от Альфа-Банка

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Пресс-служба Альфа-Банка

Предприниматели, работающие с Альфа-Банком, смогут получить до 15 тыс. баллов по программе лояльности «Деньги сверху», сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Отмечается, что баллы можно получить за траты по карте, конвертации, оплату налогов, внесение наличных, эквайринг. Каждый балл равен одному рублю.

Потратить их можно на свое усмотрение — например, оплатить комиссию за обслуживание счета и подписки для переводов, а также сделать покупки у партнеров в Озоне, Яндекс Маркете и других компаниях.

Также сообщается, что новые клиенты получат кешбэк 10% на 3 месяца.

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин отметил, что уже два года подряд программа лояльности компании для предпринимателей признается лучшей на рынке.

Он отметил, что участники программы могут, в том числе, жертвовать баллы на благотворительные цели.

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