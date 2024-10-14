Материальное положение россиян ухудшилось в третьем квартале 2024 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией РОМИР. Копия есть у «Газеты.Ru».

По данным исследования, доля россиян, чье материальное положение улучшилось за месяц, сократилась с 14% во втором квартале до 11% в третьем. При этом доля тех, чье положение ухудшилось, выросла с 29% до 31%. В сентябре этот показатель достиг 34%. Доля тех, чье положение не изменилось, увеличилась с 57% до 58%

«Если сравнивать с оценкой собственного материального положения россиянами, то также видна динамика, влияющая на потребительскую уверенность», — отметили в РОМИР.

Исследователи также узнали, ожидают ли россияне перемен в своем материальном положении в ближайшие полгода. Доля тех, кто ожидает улучшения доходов, сократилась с 17% до 15%, а доля ожидающих ухудшения осталась неизменной — 28%.

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