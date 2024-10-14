«Башнефть» внедрила новую систему управления автотранспортом

«Башнефть», входящая в структуру «Роснефти», организовала работу Единого центра управления транспортом. Об этом сообщается на сайте компании.

Предварительные оценки «Башнефти» показали, что ежегодный экономический эффект нововведения составит до 350 млн рублей.

Разработкой единого центра управления транспортом занимались специалисты оператора «Башнефти» по добыче нефти и газа — предприятия «Башнефть-Добыча».

«Система позволяет координировать в режиме онлайн работу служебного транспорта на территории производственной деятельности. К центру подключены сервисные предприятия «Роснефти», работающие в Башкортостане и прилегающих регионах», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, в центр поступает вся информация о технологическом или легковом транспорте. При этом система позволяет обеспечивать транспортные потребности сразу нескольких предприятий компании в течение одной смены.

В «Башнефти» отметили, что центр работает под управлением телематической электронной платформы, разработанной ИТ-интегратором «Роснефти» ИК «Сибинтек».

«Благодаря внедрению новой системы управления транспортом существенно снижены временные потери в работе транспорта, обслуживающего буровые бригады, бригады текущего капитального ремонта скважин и нефтепромыслового оборудования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая система позволяет увеличить эффективность использования автомобильного парка компании и в конечном итоге производственных процессов в целом.